Glosse oder Unsere kleine Computerstory

Unsere oder meine kleine Computer-Story:

Das PC- Hobby bekann als Computerhobby, mit dem ich unseren Kindern helfen wollte oder besser musste,

weil der Nepp und das extreme Schranzentum der "Fachleute" kaum mehr zu ertragen war -

mit Sinclair und C16, ging ueber 486iger bis zum Games-Rechner mit sieben Grafikchips auf 4 Karten,

die im Aussenloop verbunden und innen aufwaendig gekuehlt werden mussten - dieses Ding nutze der Sohn,

der damit auch S eti Pakete bearbeitete und ueber den grossen Teich zurueck schickte.

Ueber einen Sieme ns PCL86 als Web-Server bis div. Primergys waren einige Sie mens dabei,

meine Office-Rechner zu bilden, ein IB M Dual Pro 200 war auch dabei.

Experimentiert wurde mit einem Nixdorf 8860m320

- ein echt schwerer Truemmer, der erst mal restauriert werden musste. (Groesse? Wie ein kleinerer Kuehlschrank)

Spaeter fuehrte ein grosser beiger Server im Text oder Konsolenmodus mit Lin ux die Staffel unserer 2 Tische mit je 2 Rechnern an,

die im Keller (durch 3 Decken hindurch) weitere 2 Rechner hinzu bekamen.

Einige Linux, Win 95/98 ,NT4 wurden als OS zugekauft.

Zeitweilig hatten wir 15 gekaufte Betriebssysteme im Haus und einem Vorrat

an 20 Festplatten und nochmal so vielen anderen Laufwerken, einem richtig gut sortierten Kabel-Kasten,

Karten aller Art im Bundle, Speicher und Netzteile- noch heute steht der Reparaturkasten mit Spezialkram

im Keller und bis zu 10 Gehaeusen und zwei fertigen Reserve-Rechnern.

Das BNC Network lief einige Zeit und war durch die dauernden Stromschlaege recht erfrischend (induktive Spannung) z.T. trotz Erdung.

Mein Rueckzug aus der Selbstbauerei kam mit dem Office-Komplettrechner incl OS mit P4, der nun schon laenger problemlos laeuft,

weil er (von mir) immer gut aufgeraeumt gehalten wird.

Dann kam das 10er, dann das 100er, dann das Wireless-Lan, von dem ich allerdings schon wieder abgerueckt bin,

zu Gunsten der 1000 MBit/s Verbindung, die zum DSL passt.

Einen PC selbst zusammen stellen lohnt sich bei den guenstigen Preisen nicht mehr, sie sind auch sehr viel zuverlaessiger geworden! -

Heute ist der Sohn laengst erwachsen und macht sein eigenes Ding, mit eigenem Webzugang und ebenfalls mit fertig gekauften Rechnern -

nach einer Episode mit WLan im Haus - nun wieder kabelgestuetzt, was sich als sicherer und zuverlaessiger erwiesen hat.

Die alten Rechner wurden noch lange aufgehoben und gingen erst dieses Jahr zum Shopandwork zum Recycling,

mitsamt den allermeisten Ersatzteilen, die inzwischen veraltert waren- dabei kam ein richtiger Berg an Material weg.

Eine alte 50MB Festplatte in DIN A5 Format habe ich aufgehoben - als Anschauungsobjekt, zwischen alten Buechern.

Das Depot im Keller und die Rechnerbaenke unter dem Dach wurden inzwischen geleert und so sind zwei Gaestezimmer frei geworden.

Aus (fast) Pionieren der Computerei im Privatsektor wurden wir schliesslich zu Normalusern, ein weiter Weg,

der absolut nicht billig war, aber viel Erfahrung gebracht hat.

Der P4 wurde eingemottet und wartet als Ersatzgeraet (jederzeit einsatzbereit) im Keller,

ein D imension 5150 werkelt nun fuer mich.



Ein Abriss, wie man damals ein OS installierte (nix mit einfach geschwind mal "aufspielen" !)

Die Sache sah so aus, dass das Mainboard getestet und mit passenden Arbeitspeichern ausgestattet wurde-

dann folgen Festplatte und Diskette, CD-Rom- (Die W in3.11 kamen mit Disketten aus) um das gaengige Win95 einlegen zu koennen.

Diese IDE-Geraete mussten erst einmal "gejumpert" werden, im Bios erkannt und mit div. Retuschen versehen, abgespeichert werden.

Bei den SCSI-Geraetepaarungen musste "terminiert" sein, sonst lief nichts.

Lustig war das bei den I BM Pentiu mPro Geraeten mit zwei Prozessoren.

(Engl. Tastatur) Dann kamen entweder die drei Boot-Disketten fuer Win NT4.0 zum Zug, die unsere Festplatte vorbereiteten.

(Bei Win95 nur eine Diskette, deren Pfadangaben config.sys und autoexec.bat waren) Nun kam das Betriebssystem dran -

das gerne mit einem "bluescreen" startete, wenn exotische Netwerk- oder Sound- oder Grafikkarten eingebaut waren,

die einen ganz speziellen I/O (Interrupt) und E/A Adresse benoetigten, um sich nicht ins Gehege zu kommen.

Selbstverstaendlich war die Kenntnis dieser Dinge Grundvoraussetzung, damit Konflikte erkannt und behoben werden konnten.

Sollte nun alle Teile reibungslos zusammen gehen, was nicht selbstverstaendlich war,

weil das Betriebsystem ebenfalls E/A Resourcen beanspruchte oder auf den alten Karten ein Jumper war,

ging oft genug das Prozedere von neuem los.

Das OS so einzustellen, dass es den ersten Webgang unbeschadet ueberstehen konnte, dauerte auch seine Zeit.

Mit Modem oder Netzwerkanbindung will ich nicht langweilen, ohne die kein Surfen geht.

Langsam aber sicher muellte sich das OS zu, deshalb kam in die Startdatei von Windows

ein entsprechender Loeschbefehl fuer die beiden "Temp" Dateien.

Der Browser war noch recht rudimentaer als Mittler zwischen dem Betriebssystem und den html Befehlen eingebunden,

was oft zu Irrungen fuehrte- der interne "Explorer" fuehrte noch immer sein Eigenleben, wie zu W3.1 Zeiten.

Einige Versuche mit anderen Betriebsystemen waren noch nerviger, deshalb gehe ich nicht mehr darauf ein.

Das NT4.0 (NTFS statt FAT) habe ich geliebt, das lief sehr stabil und problemlos,

war aber im Web deutlich inkompatibler als der Nachfolger W2000 oder XP,

die waren auch gut und haben den Sprung in die Neuzeit ermoeglicht

mit den heute bekannten Programmen, die fast alles automatisch machen.

Die Hardware passt auch besser zusammen.



Eine Glosse:

"Du kennst dich doch mit Computern aus?"

Dieser Satz sollte immer ueberhoert werden, sonst folgt eine grausig lange Story

der -unentgeltlichen und selbstlosen oder uneigennuetzigen- Hilfe ueber unzaehlige Stunden,

weil der Gute zwar obige blumige Ausdruecke des Lobes hatte, aber keinen Groschen fuer eine Spende.

Derartig zum barmherzigen Samariter gemacht, fuehlte man sich ganz gut ausgebeutet, weil der Newcomer,

der dieses Hilfsansinnen hatte, immer Sonderwuensche und Extrawuensche hatte,

die oft genug nicht mit der Technik zusammen gehen wollten.

So vergehen Stunden ueber Stunden - wobei auch noch das Benzin selbst bezahlt werden musste.

(Woertlich: "Du hilfst selbstlos und uneigennuetzig", ein Lob von einem, der noch nie was gemacht hat,

ohne dafuer Geld zu nehmen- ohne Ausnahmen, auch verwandtschaftliche Grade zaehlten bei ihm nicht)

Freundlichkeit wird als Dummheit eingestuft- ganz ohne Frage.

Diese Erlebnisse hatten wir- Familienmitgliedern ging es nicht besser- einige.

Nun muss man heute dazu schreiben, dass die Betriebssysteme nicht so stabil und vor allen Dingen fehlertolerant waren,

wie das heute der Fall ist.

Ein paar falsche Handgriffe durch den User und schon gingen die Probleme los.

"Hackbrett" nannte einer seine Tastatur - das sagt wohl schon alles.



Der alte Knauser hat mir sein Rezept der Salamitaktik verraten, die ich als ein Koch-Tipp eingepflegt habe.

Das war die ganze "Belohnung".

Wohlgemerkt nur der Tipp, Wuerste laenger im trockenen,

kuehlen Raum abhaengen zu lassen - nicht etwa die Wurst selbst, die er mir NICHT gab..

Man kaufe eine 3 Euro Salami*, die mit den 600gr und entferne die Plastikverpackung, lasse die weisse Wurstpelle aber dran-

und haenge das Ding fuer ein paar Wochen an einem Zipfel auf und - so wird die Wurst schoen muerbe und reifer.

Wie das mit den Salmonellen etc. ausschaut, kann ich nicht sagen - nur so viel, dass ich und dass wir noch leben ;)



*Heute -ein paar Jahre spaeter- kostet das Ding schon 4 Euro und hat 50gr weniger an Frisch - Gewicht..



PC hin, PC her, heute - Juni 2019 habe ich einen neuen Rechner bestellt, der keinen Laerm mehr macht.

Und deutlich weniger Strom verbraucht.

Der Dell Dimension 5150 hat nicht aufgegeben und laeuft noch tadellos, aber wie lange noch?

Nach 15 Jahren ist wohl irgendwann mal Schicht im Schacht.

Die Zeiten aendern sich.



1 x Intel Nuc NUC5CPYH 2,16 GHz - 120GB SSD - 4GB - USB 3.0 - Windows 10 Pro



Dieses Ding hat versagt, d.h. es wurde als Muster ohne Wert zurueck geschickt.

Win 10 ist nicht vernünftig und das war der 2. Fehlschuß.

Versuch macht kluch, das Geld kam prompt retour.



Mein Sohn hat mit einen gebrauchten Bürorechner Ju jitsu mit Win7 Prof. für 50 Euro in der Bucht gekauft, einen 22er Breitbildmonitor dazu - zusammen für 120 Euro. Der Esprimo C5731 ist sehr schnell und sehr ruhig.

Das ist mein heutiger Rechner.

2x 250GB sind gerade mal mit 42 GB belegt, wovon nur ca 7GB eigene Daten sind, der Rest ist das Betriebssystem.. wer keine Videofilme auf der Festplatte lagert, braucht so viel Platz nie und nimmer. (Obwohl gut 10.000 Bilder auf der Festplatte liegen, sind die privaten Daten nur 7GB)



Heute hat dieses Geraet eine gespiegelte Sicherung auf einer anderen Festplatte eingebaut, noch mehr Schutz vor SSD Crash.

