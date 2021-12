Ich mache mich so langsam mit meiner neuen Kiste vertraut, was die Leistung so betrifft.

Mein ehrwürdiger Oldi benötige z.B. für eine ISO von 5 GB von c: auf einen USB3-Stick über eine nachträglich eingebaute USB3-Karte schon mal bequem 10 Minuten mit dem Commander.

Eben kopiere ich wieder eine ISO 5 GB auf einen USB3-Stick und ich reibe mir die Augen.

4 Sekunden!

Wollte ich gar nicht glauben und wieder zurück kopiert.

Wieder 4 Sekunden..

Die Technik hat sich enorm verändert!

Gruß