Tonne und zwar aus vielen Gründen...

Die System Power NTs waren bei Be Quiet schon immer die Billigsparte und PC Schaltnetzteile altern unreparierbar = liefern im höherem Alter nicht mehr die Leistung, wie Sie es neu getan haben.

Der Einbruch kann sehr hoch sein.

Auf Mainboards und in Monitoren an Elkos rumlöten lohnt sich oft, das in PC Schaltnetzteilen zu machen aber AFAIK nie.

Das Teil hat es hinter sich!