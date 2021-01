2 Lüfter anschließen ? Board hat nur 1 Anschluss

Hallo,

nachdem ich nun meinen Ryzen 5 1600 auf einem Gigabyte B450M S2H V2 zusammengebaut habe und er auch gleich beim ersten Einschalten lief, hab ich doch noch eine Frage wegen den Gehäuselüftern;

In meinem Sharkoon-Gehäuse sind 2 Lüfter vorinstalliert, einer vorne, einer hinten, beide mit 3-poligen Steckern. Hab jetzt erstmal nur den hinteren am Board angeschlossen und bin am überlegen, wie ich den vorderen betreiben soll:

Direkt am Netzteil über Molexstecker (auch am Lüfter vorhanden) oder besser Y-Kabel kaufen und beide übers Board ? Das PVM bei 3-Pol nicht geht ist mir klar, aber geht die Steuerung über die Spannung beim Y-Kabel auf bei oder nur auf einen ?

Vielen Dank.