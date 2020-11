„Xeon-CPU-Unterseite - SMDs abgebrochen, 2x E5 2697v3 Ferrit-Entstörfilter“

Ob und wie die Prozessoren noch funktionieren, lässt sich nicht sagen. Ein Einbauen auf Verdacht halte ich daher für nicht sinnvoll, weil selbst bei vermeintlichem Funktionieren "irgendwann" Fehler auftreten können. Je nachdem, wo die Dinger dann landen, weiss keiner mehr, dass es sich um defekte CPU gehandelt hat.

Hat jemand Erfahrung mit Abgebrochenen SMDs bei Prozessoren? Sollte ich den Prozessor einbauen und testen? {{Selbst mit einem sehr kleinen Lötkolben & viel Geschick könnte man diese kleinen "Metal-Splitter" NICHT wieder anbringen}}.. >Könnte man vielleicht diese SMDs mit einem kleinen Tropfen Löt-Zinn kurz-schließen/verbinden?



SMD-Löten funktioniert in der Grössenordnung nur noch mit mindestens Lupe oder besser Mikroskop und mit Heissluftlötgerät oder Ofen. Lötkolben aller Art kannst Du vergessen in der Grösse.



SMD bedeutet Surface Mounted Device und da sind die Lötflächen unter dem Bauteil. Diese werden verzinnt und dann ist da entweder das Flussmittel im Lötzinn enthalten oder wird als Löthonig etcpp. aufgebracht. Anschliessend kommt das Bauteil auf die zu lötende Stelle und diese wird solange erhitzt, bis das Lot schmilzt und das Bauteil sitzt. Dazu muss wiederum nach Möglichkeit die Umgebung abgedeckt werden, sonst brutzelt Dir eher das Drumherum weg, als dass Du eine solide Verbindung erhältst.



Wenn Du niemanden mit entsprechendem Equipment hast oder das selbst kannst, betrachte die CPUs als defekt und baue sie besser nicht ein. Überlöten oder Überbrücken würde ich da erst recht nichts. Das sind noch so die Aktionen aus AMD-Zeiten mittels Silberlack, um einen Sempron zum Athlon zu faken und endet m.E. ebenfalls in einer wirklich defekten CPU.