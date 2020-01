USB-Slots funktionieren nur manchmal

Halo, an meinem Aquado-PC habe ich hinten 5 USB-Anschlüsse und vorne 3. Diese 3 funktionieren mal wieder nicht. Die USB-Sticks sind ok, das habe ich an den hinteren USB-Slots getestet. Über Google habe ich die vielen Tipps zur Behebung des Fehlers ausprobiert. Keiner hat die Ursache beseitigt. Kabelfehler liegt auch nicht vor.Im Internet habe ich gelesen, dass Virenscanner das Problem verursachen können. Ich schaltete kurz den Kaspersky ab, danach funktionierten die USB-Slots wieder. Auch dann noch als ich den Virenscanner wieder einschaltete. Heute Morgen keine Funktion der 3 USB-Slots. Noch mal den Trick mit den Virenscanner probiert und der funktionierte nicht mehr. Die 3 USB-Slots erkennen die USB-Sticks nicht. Es wäre super wenn Sie eine Lösung für das Problem hätten. Danke für Ihre Mühe Jürgen