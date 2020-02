Upgrade für älteren PC - lohnenswert?

Ich habe meinen aktuellen PC schon etwa 8+ Jahre und vor einigen Monaten die Grafikkarte ausgestauscht, davor einen Lüfter. Aktuell stoße ich vor allem, was die Festplatte angeht, gerne mal an die Grenzen, was ich mit dem löschen von altem Kram behebe. (Soviel zu "das ist genug Speicher für immer - 1 TB sind zwar viel, aber nicht so viel ...

Das zweite Problem ist der Arbeitsspeicher. Wobei "problem" hier fast zu viel gesagt ist, aber ich habe das Gefühl, dass 16 GB hier nicht mehr ganz aktuell sind für das, was ich tue. Ich nutze gerne "speicherhungrige" Spiele, darunter ein massiv gemoddetes Minecraft, oder ein älteres Civilization 4 Spiel mit Mods, wobei ich hier gerne mal einen "Memory Allocation Error" bekomme. (Das ist da kein unbekanntes Problem, es verstärkt sich allerdings, wenn man raus-tabt um mal was anderes zu machen)

Jetzt stehe ich vor der Frage: Lohnt sich hier das Upgrade? Soweit ich das sehe, verträgt mein Mainboard bis zu 32 GB Ram, eine neue Festplatte ja sowieso. Verbaut sind aktuell:

Mainboard: Gigabygte Z77P-d3

2 x 8 GB Kingston DDR3-pc3-12800 Modell KHX1600C10D3L/8GX (laut RamExpert)

CPU: Intel Xeon E3 1230 v2 @3.30 GHz

Grafik: GeForce GTX 1060 6GB

Ich nutze das Ding sowohl zum Zocken (nichts super neues, eher älterer Kram), Office-Stuff, Musik und eben den ganzen Internetkram.

Vorschläge? Ideen? Anregungen?

lg & danke!