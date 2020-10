„RAM vergrössern“

https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-EP35-DS4-rev-21/sp#sp

Dual-Channel DDR2 Memory Support• Delivers up to 12.8 Gb/s (DDR2 800 dual 6.4 Gb/s) of bandwidth and 8 Gb memory addressability for faster system responsiveness and support of 64-bit computing.

Bei dem schon über 13 Jahre altem Mainboard = Intel P35 Chipsatz ist natürlich bei 8GB RAM sowas von Schluß mit lustig!

Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der ultralahmen CPU und nur SATA2 und USB 2.0 solltest du über was "neues" nachdenken.

Business PCs mit Intel Core CPUs der 4. Generation (rund 6 Jahre neuer) gibts quasi nachgeschmissen und die sind in jeder Beziehung sowas von schneller.

Übrigens dürfest du da natürlich DDR3 Module gekauft haben!