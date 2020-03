„interne Cardreader mit seltsamen Anschluß“

Wäre es nicht sinnvoller, den Cardreader zu benennen?



Und vielleicht kannst Du auch dessen Herkunft und das alte Gehäuse/Board mit angeben, falls da ein Hersteller in punkto Belegung sein eigenes Süppchen gekocht hat.



Grundsätzlich ist USB herstellerübergreifend PIN-kompatibel und das hier sieht eher so aus, als ob da noch eine zusätzliche Masse mit herausgeführt ist. Oder es handelt sich um einen Cardreader, der in einer Blende verbaut war und Du hast hier nur das Kabel vom Leser auf das Controllerboard, das eigentliche USB-Kabel vom Controller an die Boardanschlüsse fehlt dagegen.



Wenn Du PIN1 hast oder die Farben auf dem Kabel zu sehen sind, könnte sich dazu mehr sagen lassen.



https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Pinouts_und_Adernfarben