2x Power und HDD-LED möglich ohne Transistor?

Hallo,

Ich habe einen 0db PC, da der in einem anderen Raum steht und ich alles mit 5m Kabeln durch die Wand geführt habe. :-)

Jetzt hab ich bereits einen Power Knopf am Bett und am Schreibtisch im anderen Raum, (das ist ja nur ein Tastschalter) und würde gerne noch ein Power LED und ggf. auch ein HDD-Led ins Zimmer führen. Also Hauptsache das Power LED.

Ich will aber am PC das Power LED auch haben und wollte mal Fragen ob ich da einfach 2 LEDs auf den Power-LED Pin am PC stecken kann. Ich würde dann einfach einen Doppelstecker/Abzweigung Crimpen so wie ich das auch beim Power Knopf gemacht habe.

Ich will da auch nicht irgendwelche Transistoren einbauen wo ich dann noch ne Stromversorgung für brauch. Einfach nur 2 LEDs auf die Power LED pins.

Ich habe ein Darkbase 900 Gehäuse mit einem eh sehr hellen, weißen, fast blendenden LED und fänds sogar ganz nett wenns etwas weniger hell wäre. Die Farbe vom neuen LED wär mir auch egal und würde weniger hell bevorzugen. Das soll nur dazu dienen zu sehen ob der PC an und der Monitor mal aus ist ist und am besten sehr unauffällig sein.

Grüße

Felix