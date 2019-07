„Neue (gebraucht) Cpu oder neue GraKa“

Hallo Gemeinde.

Als reiner Multimedia Schleuder für mein Tv verwende ich aktuell einen Fujitsu ESPRIMO E700 E90+

Aktuell ist ein Intel Pentium Prozessor G620 (Sockel LGA 1155, 2 Kerne / 2 Threads, 2,60 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics) verbaut. Desweiterem 2 x 2 GB DDR3, 1333 MHz, PC3-10600 und eine 500 GB SSD Platte. Als Grafik wird die OnBoard Lösung verwendet.



Vom Board her hab ich leider nur wenig Infos, nur das es sich um denn Typ D3061 mit dem Chipsatz Intel Q65 handelt. Auch zum Netzteil leider keine Infos, nur das dieser max 240 Watt liefert. Als BS läuft Win10 64bit.

Also, dieser PC wird nur als Media Schleuder für mein TV verwendet, also Videos kucken (mp4), DVD´s und auch für div Streams (YouTube zB) verwendet. Mit der Leistung des PC´s gab es bis Dato noch keine Probleme.



Jetzt hab ich mir selber etwas Luxus gekönnt und mir SkyX gegönnt (komme aus Österreich).

Dazu mußte ich mir extra denn SkyX Player runterladen und installieren. Und genau da stößt jetzt leider die CPU an ihre Grenzen. Beim Start des Players läuft dieser auf 100%. Die Folge natürlich Ruckeln vom feinsten. Erst nach ne Zeit dann läuft wieder alles Rund (je nach Hintergrundprozessen und ihre Aktivitäten halt).

Ein CPU tausch für kleines Geld wäre kein Problem (hab schon passende gefunden). Oder wäre ne GraKa (Low Profil) doch ne bessere Wahl? Momentan bin ich mir da jetzt nicht sicher, was besser wäre. Daher meine Frage an euch............

Ich weiß, dieser PC ist eigendlich auch schon die unterste Schublade und ob es sich überhaupt noch lohnt da noch etwas zu Investieren ist auch noch so ne Frage............

Bin auf eure Antworten gespannt und bedanke mich vorab schon mal.

Grüße