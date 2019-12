„Braucht ein Computer eine Grafikkarte?“

Blöde Frage..

Braucht man für einen Computer eine Grafikkarte?



Ich weiß dass es 'manche' CPU's mit integrierter Grafikkarte gibt. Zb AMD Ryzen mit G am Schluß. (Das scheint sogar schon ganz brauchbare 3D-Grafik zu ermöglichen, also Spiele)

Aber: integrierte Grafik in der CPU ist eher die Ausnahme, oder?



Oder können CPU's inzwischen schon 2D-Grafik (wenn auch nicht 3d)?

[[Ich habe so vor 6 Jahren das letzte mal meine Computer etwas upgegradet, damals war die billige Lösung für einen Computer eine integrierte Graka, die waren damals denk ich aber noch nicht so üblich und hatten sehr schlechte Leistung. Blöd ist ich bin computerspielsüchtig und denk gerade ich habe mir mit Ryzen 3 2200G ein zu starkes System gekauft. Weil damit kann ich ja praktisch alle Spiele die vor 2 Jahren oder länger zurückliegend rausgekommen sind toll spielen..