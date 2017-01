„Was könnte da passiert sein?“

Problem ist, ich habe 2 PC´s einer ist down der andere ging,und jetzt auch nicht mehr.

Also,ich baute aus dem PC der ging das Netzteil aus ,und in dem der nicht ging ein um zuprobieren ob es am Netztteil liegt weil er keinen mucks von sich gibt,aber auch Fehlanzeige.

Also baute ich das Netztteil wieder ein und Startete ihn,aber nix ging mehr.

Es gab die Meldung " Reboot and Selected proper Bootdevice or Insert Boot Media in selected Bootdevice and press a Key "



Was ist da passiert? Im Bios wird auch die Festplatte nicht mehr angezeigt,so das ich evt die Bootreihenfolge ändern könnte.

Ich kann das nicht verstehen,ich habe doch nur das Netztteil aus und wieder eingebaut an dem PC,die Anschlüsse sind auch Korekt angeschlossen.

Über einen evt Rat ode tip würde ich mich sehr freuen.

Danke Klaus

