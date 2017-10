„USB "Power+" Adapter-Kabel, Ext.-Festplatten-Anschlusskabel“

Hi!

Gibt's einen Namen dafür?

Ich nenne das "Mutationskabel".

Vorweg: diese Kabel folgen und erfüllen AFAIK keine einzige USB-Norm. Das sind Dinger, die sich einfach so verbreitet haben.

"für Doppelte Power für USB-Geräte mit großem Energiehunger!"

Schönes Werbedeutsch, beschreibt aber die Sache für die sie gedacht sind: wenn ein gerät mehr Strom benötigt, als eine Schnittelle liefern kann, dann holt man sich das einfach aus der Zweiten!

Genial oder?

Und jetzt das ABER:

Das galt für USB1 und USB2. Seit USB3 können die Schnitttstellen genug Saft liefern, sofern das angeschlossene Gerät das korrekt anfordert.

Selbst wenn das Mutationskabel unter USB2 funktionieren sollte, kann man die beiden Stecker am Doppelende nicht einfach in zwei nebeneinander liegende Buchsen stöpseln. Es müssen zwei Buchsen sein, die intern getrennte Stromversorgung haben ("umgangssprachlich" fomuliert). Teilen sich zwei Buchsen einen USB-Kontroller sind sie das i.d.R. nicht.

Defakto kann man nicht sicherstellen, ob zwei Buchsen entsprechend intern verkabelt sind, so dass das Mutationskabel mehr Strom daraus ziehen könnte.

Ich würde so ein Mutationskabel nicht mehr neu kaufen, daher bin ich für Rücksenden.

Bis dann

Andreas