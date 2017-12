„Starter defekt, was tun ?“

Hallo faki !

Habs erstmal überschlafen und bin nochmal mit Lupe und stärkster LED-Funzel drangegangen, aber Power SW sitzt korrekt (beide PINs, Polung). Ist Dein Satz mit "Überbrücken" als Frage gemeint oder als Aufforderung ? Ist aber evtl. nicht mehr wichtig, denn ich konnte mit dem regulären Einschaltknopf doch starten, aaaber... Ich musste sehr fest drücken, sehr viel "rotieren" (in alle Richtungen pressen), halt von Allem seeehr sehr viel, und dann, irgendwann, gings. Der scheint also ausgeleiert zu sein, wenn dieses Wort zutrifft. Dennoch ist Fakt daraus, dass die nötigen Schaltungen funktionieren, nur ist irgendwie zu viel Spiel im eigentlichen Taster. Irgendwie bezweifle ich, dass man das fester anziehen kann oder so was in der Art. Sieht nach Austauschen aus - oder ?

Das Gehäuse ist ein Lian Li V2120,

https://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1189-lian-li-v2120-gehaeuse/1.htm

aus dem man die Laufwerkskäfige ganz gut entfernen kann. Trotzdem wird's bei dem Riesenkasten ein ganz schöner Akt des Rumsuchens. Aber bei dem Faktor "Kosten" ist neues Gehäuse natürlich keine Option.

Sollte Dir noch irgendwas ausser Austauschen einfallen, lass es mich bitte wissen. Ansonsten wünsche ich Dir, und allen Lesern, ein schönes Fest.

