„PC-Neubau“

Nachdem mein bisheriger PC Bootprobleme hatte, war es nach all den Jahren an der Zeit für was Neues.

Hier die Komponenten des Neuen:

Corsair CC-9011023-WW Carbide Series 200R Computer Gehäuse (Compact ATX Performance) schwarz

be quiet! Pure Power 9 600W CM 80+ Silver Netzteil ATX

MSI Mainboard Z170-A PRO Socket LGA1151 4x DDR4 max 64GB PCI-E M2 VGA DP HDMI 6x SATA3 USB3.1 ATX

INTEL Core i5-6500 3,2GHz LGA1151 6MB Cache Tray C

Scythe IORI SCIOR-1000 - Prozessorkühler, SCIOR-1000





Sapphire 11256-01-20G NITRO Radeon RX 470 Grafikkarte (4GB, GDDR5) schwarz





Samsung 750 EVO MZ-750500BW 500GB interne SSD (6,35 cm (2,5 Zoll)) schwarz





WD Blue WD10EZEX 1 TB Interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), SATA 6 Gb/s (bulk))





Sharkoon Hdd-Vibe-Fixer 5.25 Festplatten-Einbaurahmen zur Entkopplung von Festplatten im PC-Gehäuse

2 x Crucial 8GB CL15 PC4-17000 DDR4 UDIMM-Module





Mit dem Acronis Universal Restore Media Builder habe ich mein Windows 10 auf die neue SSD übertragen.

Hatte mich dann mit meinem Microsoft Konto bei Windows 10 angemeldet und ausgewählt, dass es jetzt auf neuer Hardware installiert ist.

Das Aktivieren klappte jedoch nicht mit dem Hinweis, dass der PC Microsoft nicht bekannt sei. ;-)

Also habe ich es mal mit dem Windows 7 Key versucht, ohne Hoffnung auf Erfolg.

Was war ich erstaunt, als der Key akzeptiert wurde und Windows 10 aktiviert ist.

Jetzt habe ich nach rund 10 Jahren wieder einen PC mit aktueller Hardware.

Ach übrigens, bei dem alten PC, auch ein Eigenbau, wird wohl das Motherboard einen Defekt haben.

Beim Booten drehten ein oder mehrere Lüfter dauerhaft hoch, es kam kein Bild, nicht mal vom BIOS, aber Windows startete komplett.

Brach ich mit der Powertaste schon beim Start des BIOS den Startvorgang ab und startete neu, kam nach ein paar Versuchen auf dem Monitor die Anzeige des BIOS und dann der Windows-Desktop.