„PC Arbeitet manchmal mit Verzögerung“

Hallo ich Puzzle gerne am PC aber manchmalleuft das setzen des Puzzle nur mit verzögrung an und wenn ich dann ein anderes Programm auf machen will hakt der PC endlich nach einer minute wird dann das Programm geöfnet.Ich habe manchmal das gefühl das der PC im Hintrgrund am arbeiten ist.

Die Frage woran liegt das.

Ich habe auf dem PC Windows 10 Plus Prozessor AMD FX (tm)-8320 Eight-Core Prozessor Taktfrequenz 3512,6 MHz Arbeitsspeicher 12 MB Grafik NVIDIA GeForce GTX650 Speicher 4095 MB

mit freundlichen Grüßen

Karl-Heinz Lütz

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/pc-selbstbau-reparatur-optimierung/2017/pc-arbeitet-manchmal-mit-verzoegerung-539205633.html 01.05.2017 0 3 von 5 von 5