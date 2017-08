Laptop Bildschirm nur ganz schwach

Hallo,

Habe seit gestern das Problem das der Laptop-Bildschirm nur noch Schemenhaft zu erkennen ist (Konturen). Beim Booten ist alles noch unauffällig und normal zu erkennen...... (->Bildschirmbeleuchtung also auch in Ordnung?!?!?) Wenn ich VGA bzw. über HDMI das Bild extern übertrage funktioniert es auch ohne Probleme! (->GraKa in Ordnung) Bin momentan etwas ratlos... habe bereits neue GraKa Treiber raufgezogen jedoch ohne Erfolg.

Wäre toll wenn jemand einen Lösungsansatz bzw. vl. sogar die Lösung für mich parat hätte!! :)