„DVD-Laufwerk wird nicht mehr angezeigt“

Ist im Gerätemanager nicht mehr da, wird mir auch im BIOS nicht mehr angezeigt.



Dann sind das Daten- oder Stromkabel die erste Massnahme. Einmal am Laufwerk und am Board ab- und wieder anstecken - dann neuer Versuch. Kannst Du das Laufwerk noch öffnen bzw. leuchtet beim Einschalten die LED am Laufwerk?

Heisst das Fehlen im BIOS, dass es nicht beim Bootscreen angezeigt wird oder wird das Laufwerk auch im BIOS direkt nicht gefunden?



Edit: Ist das der Rechner mit dem Startproblem aus Deinem letzten Thread?