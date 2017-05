Bitte um Gehäuseempfehlung

Hab einen Acer Predator 3600 geschenkt bekommen. Rennt wie Ratte. Allerdings ist das Gehäuse eine Katstrophe, alles hinter Plastikklappen und zustaubenden SchrägUSB-Anschüssen. Erweiterung unbdenkbar, z,B. hätt ich gern über PCI USB3 Frontanschluss. Einfach nicht einbaubar.

Da ich sowas noch nie rausgebaut und wieder reingebaut habe, suche ich ein möglichst günstiges Gehäuse, wo das Geraffel reinkann und nicht gerade so verklemmt sitzt wie in den im Acer. Welche Gehäuse ist empfehlenswert? Ich blicke nicht so durch, da es unübersichtlich viele gibt. Design bitte schlicht und zweckmäßig.

Technische Daten:

Intel Core i7-2600, 4x 3.40GHz • RAM: 8GB DDR3 • Festplatte: Hitachi 1TB , SSD SanDisk 128 GB (Win7pro)• optisches Laufwerk: DVD+/-RW DL • Grafik: NVIDIA GeForce GTX 570, • Gigabit Ethernet • 1x Easy Swap Expansion Bay slot (muss nicht rein). Netzteil Rohs 680W, Laut ist die Kiste nicht, nur die Grafikkarte pustet heftig.