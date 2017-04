„Bei jedem Start->Absturz, dann normaler Start“

Hallo,

ich komme leider nicht mehr weiter, der PC macht mich noch wahnsinnig. Habe nach einem Defekt das neue Board eingebaut, welches sich mein Sohn ausgesucht hat. Gab aber Startschwierigkeiten. Graka getauscht, danach RAM getauscht. Danach startet der PC, geht aber gleich wieder aus. Wieder starten, dann funktionierts oder (so ist es meistens) er startet , dann gleich Absturz, dannn startet er neu und es funktioniert. Kein einziger normaler Start. War der PC erst einmal gestartet, gibt es keine Probleme, auch nicht nach herunter fahren und neu starten. Am nächsten Tag wieder dasselbe. So geht es in einem fort. Habe dann einen RAM-Riegel rausgenommen und schon startet und läuft alles normal. Den Riegel gegen den anderen ausgetauscht, alles läuft normal. Wieso funktioniert das System nur noch mit 8 GB RAM? CMOS-Reset hat auch nichts geändert. Was ist da nun wieder faul? Bin schon am überlegen, ob ich ein BIOS-Update machen muss. Hatte vielleicht schon mal jemand dieses Problem?

MfG

Cruser

Das jetzige System:

Betriebssystem

Windows 10 Pro 64-bit

CPU

Intel Xeon E3 1241 v3 @ 3.50GHz

Haswell-WS 22nm Technologie

RAM

8,00GB Single Kanal DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)

Motherboard

ASRock Z97X Killer (CPUSocket)

Grafik

Acer XF240H (1920x1080@120Hz)

Acer XF240H (1920x1080@60Hz)

3072 MBATI AMD Radeon R9 200 Series (C.P. Technology)

Speicher

232GB Crucial_CT250MX200SSD1 (SSD)

238GB Crucial_CT256MX100SSD1 (SSD)

465GB Western Digital WDC WD5000AAKX-003CA0 (SATA)

Optische Laufwerke

HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30

Audio

High Definition Audio-Gerät