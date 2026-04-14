Schein- Gaming PC ;-) oder doch mit neuen Mac Systemen spielen ..

https://www.youtube.com/watch?v=YHIfakPby7w

Das macht doch nichts, das kauft doch keiner!

8GB RAM optimiert eingesetzt können aber durchaus reichen,

wie das neue MacBook NEO zeigt

Also unter-suboptimale Hardware zurückschicken und,

nur um den Unterschied zu " Marketing optimierter " Hardware und AltSchrott kennenzulernen,

das MacBook NEO oder einen Mac mini kaufen.

Zugegeben, das NEO ist auch zwangsoptimiert da nicht erweiterbar, hat aber obwohl es kein Gaming Tower sondern ein Laptop ist mehr mit Gaming zu tun, als der dubiose Nicht-Gaming-PC

Für den Preis gibt es sogar einen Mac Mini, der wieder nur in der Basisversion preisoptimiert ist.

Ein abgespeckter Smartphone Chipsatz im NEO ist schon cool, der Mac mini m4 noch viel cooler Die 16GB RAM sind da nämlich nicht teurer.