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Schein- Gaming PC ;-) oder doch mit neuen Mac Systemen spielen ..

Xdata / 0 Antworten / Baumansicht Nickles

https://www.youtube.com/watch?v=YHIfakPby7w

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=YHIfakPby7w

Das macht doch nichts, das kauft doch keiner! Reingefallen

8GB  RAM optimiert eingesetzt können  aber durchaus reichen,
wie das neue MacBook NEO zeigtLächelnd

Also unter-suboptimale Hardware zurückschicken und,
nur um den Unterschied zu " Marketing optimierter  "  Hardware  und AltSchrott kennenzulernen,
das MacBook NEO oder einen Mac mini kaufen.

Zugegeben, das NEO ist auch zwangsoptimiert da nicht erweiterbar, hat aber obwohl es kein Gaming Tower sondern ein Laptop ist mehr mit Gaming zu tun, als der dubiose Nicht-Gaming-PC

Für  den Preis gibt es sogar einen Mac Mini, der wieder nur in der Basisversion preisoptimiert ist. 

Ein abgespeckter Smartphone Chipsatz im NEO ist schon cool, der  Mac mini m4 noch viel cooler Cool Die 16GB RAM sind da nämlich nicht teurer. 

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