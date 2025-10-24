PC-Komplettsysteme 1.610 Themen, 15.933 Beiträge

USB-Anschlüsse am PC melden Stromüberspannung

Conni3 / 4 Antworten

Hallo, seit gestern meldet der PC immer wieder dasselbe:

"Stromüberspannung am USB-Anschluss.  "Unbekanntes USB-Gerät benötigt mehr Strom als der Anschluss bereitstellen kann". .

Gleich, ob ich an den Frontanschlüssen oder hinteren Anschlüssen was per USB anstecke - es kommt  in einem fort immer diese Meldung. 

Gestern habe ich den PC zweimal hintereinander am Knopf ausgeschaltet (zwangsweise, weil er nicht runterfahren wollte und ich umgehend zu einem Termin weg musste) - das hätt ich nicht tun dürfen. Denn seither ist die Maus defekt und ich musste sie in eine andere ersetzen, und seither kommt die Meldung. Dabei ist es egal, was an den USB-Anschlüssen angeschlossen ist. Auch wenn ich alle USB-Geräte abziehe , kommt die Meldung. 

Und einer der hinteren USB-Anschlüsse, an dem die Maus, die gestern das Zeitliche gesegnet hat, an geschlossen war, funktioniert gar nicht mehr. 

Ist nun die USB-Hardware defekt?

Störung an USB
andy11
Beides hat mit einander nix zu tun. Meiner einer würde da mal

die Spannung am USB messen.

Dir Conni rate ich nixmehr an den PC anzuschließen. Das dürfte

ein Fall für einen Fachmann sein. Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
hjb
Sie sollte im Gerätemanager mal alle USB-Anschlüsse löschen und dann den Rechner neu starten. Windows wird die Treiber dann neu installieren - einen Versuch wäre es wert.

Hat man vierundzwanzig Stunden frueher als die uebrigen Menschen recht, so gilt man vierundzwanzig Stunden lang fuer naerrisch. (Antoine de Rivarol)
andy11
Der eine USB Anschluss ist gehimmelt. Da nützt nix mehr.

Vermutlich war es die Maus. Selten aber nicht unwahrscheinlich.

Wenn es die Maus war und man schließt an den nächsten USB......

Die Meldung deutet auf einen Kurzschluss hin. USW...

Im Gerätemanager wird ein USB Anschluss gewiss ein ! oder

so was haben. Wenn überhaupt. Das war es von meiner Seite, Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
winnigorny1
Ja - kann man versuchen, aber ich fürchte, andy11 hat Recht. Die Anschlüsse aber, die noch funktionieren, könnte man erweitern und einen hochwertigen externen USB-Hub mit eigener Stromversorgung dort anschließen. 

Dieses Teil hier:

https://www.amazon.de/RSHTECH-3-2-Port-Datenkabel-Aluminium-RSH-A107C-Schwarz/dp/B0BXKVRZB9?th=1 

habe ich mir gekauft, damit ich nicht immer hinten an den Rechner kriechen muss. Der Vorteil ich kann bequem am Schreibtisch bis zu 3 Sticks oder externe SSDs mit (2 C-Anschlüsse und ein A-Anschluß) USB 3.2 gen2 betreiben. - Sehr komfortabel.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
