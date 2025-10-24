USB-Anschlüsse am PC melden Stromüberspannung

Hallo, seit gestern meldet der PC immer wieder dasselbe:

"Stromüberspannung am USB-Anschluss. "Unbekanntes USB-Gerät benötigt mehr Strom als der Anschluss bereitstellen kann". .

Gleich, ob ich an den Frontanschlüssen oder hinteren Anschlüssen was per USB anstecke - es kommt in einem fort immer diese Meldung.

Gestern habe ich den PC zweimal hintereinander am Knopf ausgeschaltet (zwangsweise, weil er nicht runterfahren wollte und ich umgehend zu einem Termin weg musste) - das hätt ich nicht tun dürfen. Denn seither ist die Maus defekt und ich musste sie in eine andere ersetzen, und seither kommt die Meldung. Dabei ist es egal, was an den USB-Anschlüssen angeschlossen ist. Auch wenn ich alle USB-Geräte abziehe , kommt die Meldung.

Und einer der hinteren USB-Anschlüsse, an dem die Maus, die gestern das Zeitliche gesegnet hat, an geschlossen war, funktioniert gar nicht mehr.

Ist nun die USB-Hardware defekt?