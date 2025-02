Hallo an alle,

Das ist es, was ich immer sage. Warum eine Menge Geld für Computer-Monster ausgeben, mit ihrer Kühlung, und Flüssigkeiten und wer weiß was.

Für diejenigen, die es mögen, sind dies meine Komponenten:

Mobo: ROG Strix X870

Video: RTX 4080 Super

Prozzy: Ryzen 9800X3D

Kuehulung des prozzy: IS-67-XT

Die SSD und, die Speicher kann jeder sich selbst erwuenschen.

RTX 5070 Ti vs RTX 5080: The Ultimate Comparison!!!

Musste an ein Mitglied erinnern. Weil wenn jemand mehr als 1000 Euros ausgibt? in ein Jahr oder 2 Jahre, ist das Geld in eine KLOSCHUESSEL geschmissen.

Saludos

Sascha