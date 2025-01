Kauf eines Komplett-PCs

Hallo Freunde, es ist mal wieder an der Zeit, euch um Hilfe zu bitten:

Ich brauche einen neuen PC. Den jetzigen habe ich mir vor ca. 11 Jahren bei ALTERNATE zusammen schrauben lassen und es wird nun Zeit für einen Neuen.

Meine Ansprüche:

WINDOWS 11 prof.;

Ganz wichtig: Platz für zusätzlichen Einbau von 3 Festplatten 3,5‘‘ (gefüllt mit Daten, die ich brauche),

FP C: SSD ab 100 GB aufwärts;

RAM ab 8 GB.

Gutes Netzteil

Ich bin kein Gamer, brauche den Rechner für typische Büroarbeiten (WORD & EXCEL oder vielleicht "LibreOffice"und vor allem rechenintensive Bearbeitung von von Fotos und Videos verschiedenster Art.

Graphikkarte ist nicht so wichtig.

Nützlich wäre auch ein optisches LW.

Preis bis 1.200 € halte ich für angemessen.

Vor Vorschläge jeglicher Art wäre ich euch dankbar.