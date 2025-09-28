Hilfe bei Zusammenstellung Gaming-PC-Komponenten benötigt

Hallo,

ich soll für meinen Neffen einen Gaming-PC in der Größenordnung um die 1.000 Euro finden, der bei einem Händler gekauft werden soll. Als Prozessor habe ich einen AMD Ryzen 5 7500F im Auge, der Arbeitsspeicher soll 32 GB haben und eine M2-Festplatte mit 2GB verbaut sein. Betriebssystem Windows 11 bereits installiert. Das Mainboard sollte einen USB-C-Anschluß haben; wenn am Gehäuse vorne noch einer ist wäre das schön. Er möchte aber keine RGB-Beleuchtung oder Glaswände. Irgendwelche Optionen hinsichtlich Overclocking oder besondere Mainboardfunktionen sind für ihn nicht wichtig. Motto: Der PC steht unter dem Schreibtisch und soll nach dem Anschalten funktionieren.

Er ist kein Intensivzocker, spielt meist Call of Duty oder World of Warcraft. Sein derzeitiges System ist ein AMD FX8350 mit 16GB RAM und einer AMD Radeon R9 390 8GB sowie Windows 10. Der PC soll wegen Altersgründen und der Umstellung auf Windows 11 ausgemustert werden.

Auf was soll ich beim Mainboard (Chipsatz B650 oder B850) achten und welche Grafikkarte passt am besten dazu? Wäre eventuell auch eine moderne 8 10 oder 12 GB-Karte ausreichend?

Und könnt ihr mir einen Händler empfehlen, der solch einen PC anbietet oder zusammenbaut? Bei Alternate habe ich mal probehalber einen zusammengestellt und bin auf rund 1.400 Euro gekommen.

Besten Dank

kugelkolibri