Mini-PCs: Viel Power auf kleinem Raum, mit zwei riesen Haken

ich bin zwar nicht neu war aber leider jetzt ein paar Jahre nicht hier also zum Thema dieser kleinen Gift Zwerge sage ich immer sie sind echt toll zu viel Power auf so kleinen Raum nur hat die Sache ein riesenhaken erstens wenn da an Bord was kaputt geht ist mit normaler Technik nicht mehr beizukommen das heißt alles im SMD Bauweise um für die Reparatur brauchst du auf jeden Fall Mikroskop Technik und das zweite Problem was hier schon angesprochen worden ist die hohen Temperaturen denn viele kaufen sich das Ding um es nicht sehen zu müssen dann landet es irgendwo ganz hinten in der letzten Ecke des Regals dass man ja kein Kabel sehen muss und da ich ja bis vor kurzem noch für eine große Computer Firma hier in Stuttgart gearbeitet habe die viele solche kleinen Zwerge verkauft bin ich da etwas zwiegespalten ersten schraube ich gern an was dass ich auch noch in der Hand halten kann und ich auch noch mit meine normalen Brille sehen kann und zweitens in meine Augen so ein richtiges Arbeitstier ist das Ding natürlich nicht

