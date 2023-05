Ein Gaming-PC für unter 1700 EUR ist rausgeschmissenes Geld für anspruchsvolle Gamer!

Ich habe mal etwas recherchiert,und muß dir jetzt vollkommen Recht geben.Alleine die Grafikkarte ist nicht uner 500€ zu bekommen.

Es freut mich, dass ich dich vor Schaden bewahren konnte. Es war also, wie ich schon vermutete, die übliche Komponente in solchen Teilen. Ein Netzteil für 20 € wird in Fachkreisen als "Chinaböller" bezeichnet. Das wird schon nach kurzer zeit den Geist aufgeben und dann u. U. alle anderen Komponenten mit in den Abgrund reißen.

In der Regel sind das dann die Elkos, die förmlich explodieren. Und irgendwelche sinnvollen Sicherungen werden darin auch nicht verbaut sein. Es wäre schade um die GraKa gewesen.....

Ein 20€ Netzteil,schauderhaft.

Ganz genau! Eine kluge Entscheidung von dir, noch etwas länger auf den neuen Rechner zu sparen!