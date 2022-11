Lenovo PC fährt nur nach mehreren Versuchen hoch

Hallo zusammen

Immer wieder, bevor ich irgendetwas an meinem PC mache, frage ich hier und bislang wurde mir immer geholfen.

Obwohl ich sagen muss mein PC ein Lenovo ideacentre 510-15ABR von 2017 mit Windows 10 läuft einfach nur super bis auf...ja , bis auf das Hochfahren oder einschalten.

Das mehrt sich jetzt in letzter Zeit, ich schalte Strom auf, drücke die Runde Starttaste und dann höre ich normalerweise, dass er lauter anfährt, also das Geräusch intensiver wird um dann wieder ruhiger zu werden und gleichzeitig leuchtet die Maus und der Bildschirm geht an.

Das ist das Normale, nun macht er in letzter Zeit folgendes, ich schalte Strom auf, drücke die Runde Taste und er läuft ruhig, kommt nicht in die etwas lautere Phase und es tut sich nichts, mitunter erlicht dann nach einigen Minuten auch wieder die gedrückte Taste am PC.

Ich nehme dann Strom weg und drücke erneut und dann , ja dann kommt er auf einmal wieder.

Um es kurz zu machen ;-) ich habe zunächst nochmal back up auf die externe Platte geschickt, falls ich das Gerät nicht mehr anbekomme und dann habe ich gelesen, da stand was von BIOS, was ich nicht kenne.

Ich habe dann die Lenovo Taste an meinem PC gedrückt "Le4novo Vantage" ging an, zeigte mir die Daten von meinem PC und dass die Garantie abgelaufen ist. Dann sehe ich noch Systemaktualisierung und Upgrade durchführen, irgendwo habe ich dann auch etwas von Kosten gesehen und schnell wieder ausgemacht.

Meine Frage an euch muss man so ein Upgrade machen muss man Treiber immer wieder aktualisieren und letztlich die Frage, weil ich absoluter Laie bin, riskiere ich einen Absturz oder so etwas, soll ich das Gerät besser so lassen wie es ist ?

Danke und Grüße

Paul