„Neuer Pc funktioniert nicht, tot, ohne Strom“

Hallo, Frage an Euch

Ich habe einen neuen PC mit Windows 10 gekauft , und er kam an. Als ich ihn nun nach dem Entpacken in Betrieb nehmen wollte, tat sich gar nichts. Ich habe auch die Steckdosen und Netzkabel gewechselt - nichts. Nur an einer Steckdosenleiste ging er kurz an, und bei einem weiteren Versuch aber auch da nicht mehr und bei allen weiteren Versuchen / anderen Steckdosen und Netzkabeln ging auch da nichts. Er bleibt tot. Innen alle Stecker und Kabel , die zu sehen und zugänglich waren, überprüft, nichts locker.

Bin voll genervt.Ich pack die Kiste am besten wieder ein und schick sie zurück