Neuer Gaming PC

hi, ich will mir einen neuen gaming pc kaufen, habe aber nicht viel ahnung mit hardware und der gleichen. ich weiß also auch nicht wo ich den günstigten pc bekomme.

er sollte nicht mehr als um die 1000 € kosten.

bisher habe ich diesen gefunden. auf der seite habe ich mir auch damals meinen jetzien pc geholt.

https://www.one.de/one-gaming-pc-ultra-lit-ar01-frei-anpassen-amd#tab-Inklusive

nun kommen mir noch einige fragen:

lohnt sich dieser oder bekomme ich woanders mehr für mein geld?

hat es vorteile wenn man wasserkühlung benutzt oder ist das unnötig?

kann ich den auch mit win 7 laufen lassen oder muss es unbedingt win 10 sein? ich habe bisher nur win 7 genutzt und bin damit voll und ganz zufrieden. es macht alles was ich brauche. es wäre mir auch wichtig das alte spiele drauf laufen, die schon 10-20 jahre alt sind. von win 10 hab ich bisher nichts wirklich gutes gelesen. sondern eher so von dingen wie spionage, zwangsupdate die auch mal funktionen zerstören, werbung usw.