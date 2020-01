Was passiert, wenn eine neue Festplatte mit MBR-Modus eingesetzt wird? Schaltet sich dann das BIOS automatisch auf LAGACY um?



Nein - dann musst Du selbst umstellen.





Ich möchte mit mit der MBR-Festpl. WIN 10x64 und WIN 7x32 selber installieren.



Dann wirst Du so oder so Probleme haben mit W7, weil dabei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein nicht unterstützter Prozessor bemeckert wird.



https://www.giga.de/downloads/windows-7/tipps/loesung-ihr-pc-verwendet-einen-unter-dieser-windows-version-nicht-unterstuetzten-prozessor/



https://www.heise.de/newsticker/meldung/Windows-7-und-8-1-Keine-Windows-Updates-mit-neuen-Prozessoren-3656807.html



https://support.microsoft.com/de-de/help/4012982/the-processor-is-not-supported-together-with-the-windows-version-that



Statt der "Lösungen" von Giga oder MS gibt es einen Patch namens wufuc, der Windows Update vorgaukelt, auf einem 10er zu laufen. Trotz der meckermeldung funktioniert dann Windows Update wieder und bei W7 ist ja mittlerweile der Support sowieso am Ende. Da genügt für´s Durchaktualisieren beispielsweise das letzte Update-Pack von Winfuture.



Treiber für W7 musst Du allerdings dennoch installieren und da könnte es schon Probleme geben.