„Netzteil-Umbau von einem in anderen PC mit anderem Mainboard“

ach so ist das. Schon wieder was gelernt, danke. Warum aber ist bei dem alten Mainboard MSI nur der 20-Pin Stecker drin, und der 4-Pin am Mainboard-Anschluss bleibt frei?

und weitere Frage: Wenn ich dieses Netzteil mit dem geteilten Stecker in 20Pin+4-Pin nun in den PC mit dem anderen neueren Mainboard einbaue, wo der Mainboard-Steckplatz mit den 24 Pin durch das jetzt noch verbaute Netzteil , welches einen nicht geteilten 24 Pin-Stecker hat, ganz ausgefüllt ist, muss ich dann beide Stecker vom Thermaltake zusammen fügen, oder wird da auch nur der 20-Pin Stecker eingesteckt, und der 4-Pin Stecker nicht, und beim Mainboard-Anschluss werden 4 Pin freigelassen, so wie beim alten Mainboard?