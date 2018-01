„Ton über Displayport bei ZOTAC IE750?“

Hallo,

ich habe einen Monitor ASUS MX239H mit einem Kabel DP zu HDMI an der ZBOX EI750 verbunden, was auf Anhieb funktioniert. Leider versagt mir das Gerät jeglichen Ton. Üblicherweise sollte via DP der Ton mit übertragen werden.

Wer kann mir bestätigen, das der DP-Ausgang der IE750 die Tonausgabe unterstützt? Evtl. liegt ja auch ein Defekt am Monitor vor.

Probehalber habe ich auch ein separates Audiosignal über die Audio-In-Buchse des Monitors zugeführt. Leider ohne Erfolg. Vielleicht könnte es aber auch sein, dass bei Verwendung des HDMI-Eingang am Monitor, die Audio-In-Buchse stummgeschaltet wird. Die Bedinungsanleitung des Monitors gibt keinen Aufschluss darüber.

Danke im Voraus

Gruß Mischa