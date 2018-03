PC stürzt wiederholt ab

Hallo, lange Zeit, ja, Jahre hat mein PC keine Probleme gemacht, und was ich früher hier in diesem Forum gelernt habe , um meinen PC wieder in Gang zu bekommen, habe ich fast alles verlernt.

Nun macht mein PC Probleme, und ich weiß nicht woran das liegen mag.

Es ist in den letzten Tagen zweimal vorgekommen, dass er einfach abgestürzt ist. Als ich ihn dann erneut anschaltete, ging der PC zwar an, aber es ertönte ein längerer Pieps als sonst, und das Bild blieb dunkel. Auch das orange Licht am Bildschirm wechselte nicht wie üblich auf blau. Ich schaltete den PC dann wieder aus , schaltete auch das Netzteil ab, dann wieder an, und der PC fuhr wieder normal hoch. Bei beiden Abstürzen war das so.

Kann es sein, dass das durch Überhitzung passiert ist? Bei beiden Malen war der PC schon stundenlang an.

Oder was könnte defekt sein?

Es handelt sich um einen alten Medion PC mit Windows 7 Pro, Intel Core 2 Quad Q 8300 CPU

danke im Voraus.