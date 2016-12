"With an Intel Pentium N3700 processor, 4GB of RAM and a 500GB 5,400rpm hard drive, our review configuration of the Inspiron 14 3000 provided enough performance for moderate multitasking. When I split the screen between a streaming 1080p video and a dozen Chrome tabs (including TweetDeck and a Google Doc), I could switch among sites without any problems."

http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/dell-inspiron-14-3000

"Beim Arbeiten unter Windows 8.1 merkt man zum Ersten mal einen Unterschied zwischen der Pentium-NUC (NUC5PPYH) und der Celeron-NUC (NUC5CPYH). Die NUC5PPYH gibt sich bei allen Office-Aufgaben keine Blöße und auch mehrere geöffnete Anwendungen zur gleichen Zeit sind für die Pentium NUC kein Problem. Hier kommt man mit der NUC5CPYH schon an Ihre Grenzen.



Auch beim Abspielen von Video-Material über Kodi kommt die NUC5PPYH niemals ins schwitzen. Selbst im ressourcenlastigen Menu von Kodi liegt die Auslastung bei gerade mal knapp 20%. Die Celeron-NUC lag hier schon bei 40%.



Sofern man auf Spielen, Bild-/Videobearbeitung oder ähnlich ressourcehungrige Anwendungen, verzichten kann ist die NUC5PPYH gut als Office-PC mit Windows 8.1 geeignet."

http://www.technikaffe.de/anleitung-321-intel_nuc5ppyh_im_test_unter_windows_8.1_und_openelec

Pustekuchen sagt man da!