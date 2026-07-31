AutoDiscover macht eigenartiges Phänomen

Hallo zusammen

Ich versuche auf unseren Schulgeräten durch den Registry-Eintrag "ZeroConfigExchangeOnce" den Erststart von Outlook für die Lehrpersonen zu vereinfachen. Das hat bisher auch immer funktioniert, seit diesem Sommer und neuen Images (25H2 statt 23H2), passiert folgendes: Die Einrichtung läuft normal durch und dann erschent ein Splash-Screen "Ihre Privatsphäre ist uns wichtig". Wenn man dort auf "Schliessen" klickt, ist Outlook sozusagen bereit, aber es wird sofort ein Browser-Fenster mit der Anmelde-Seite von Office 365 geöffnet. Schliesst man den Browser, geschieht dies im Abstand von ca. 15 Sekunden noch zwei weitere Male, dann hört es auf. Postein- und Ausgang funktionieren. Bei erneute Start von Outlook passiert es weiterhin nicht.

Startet man Outlook jedoch normal und klickt sich durch zwei Dialogfenster durch (der Benutzer wird dort auch automatisch erkannt und vorgeschlagen, man muss nur "Weiter" klicken)", tritt das oben genannte Problem gar nicht auf.

Zudem fällt auf, dass bei Benutzern, die schon länger erstellt wurden bzw. aktiv sind in unserem Netzwerk und auf Office 365, das Problem ebenfalls mit Auto Discover nicht auftritt. Es scheint sich also auf neue Benutzer zu beziehen, welche noch nie angemeldet waren.

Hat jemand eine Idee? Denkt ihr, es ist riskant, das einfach so zu lassen mit AutoDiscover, d.h. dass die Browserfenster später wieder kommen werden und irgendwas nicht korrekt eingerichtet ist?

Gruss und Dank

Thomas