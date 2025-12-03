Softmaker FreeOffice 24 Planmaker

Da ich die DATEDIF-Funktion bisher noch nicht kannte, habe ich mal ein wenig dazu recherchiert.
Die Funktion bietet Excel nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit Lotus 1-2-3 an. Lotus war in der Zeit vor Excel der Marktführer im Segment der Tabellenkalkulationen, hat diesen Status aber mit dem Erscheinen von Excel relativ schnell verloren.
(Interessant, dass offensichtlich auch Planmaker diese Kompatibilität mit Lotus 1-2-3 beibehält.)
In den Assistenten, die Excel für die Erstellung von Funktionsausdrücken anbietet ("fx" bzw. auch die IntelliSense-Funktion) wird sie nicht angeboten. Deswegen ist sie mir wohl auch noch nie begegnet.
Problematisch ist, dass diese Funktion in bestimmten Szenarien falsche Ergebnisse ausgibt. Microsoft erwähnt das beiläufig im Support-Artikel zu dieser Funktion:
https://support.microsoft.com/de-de/office/datedif-funktion-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c