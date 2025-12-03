Softmaker FreeOffice 24 Planmaker

Ich habe mir o.a. Software zugelegt.

Da ich in Excell oder Planmaker völlig neu bin habe ich noch keine Erfahrung mit Formeln gesammelt. Da die vorhandene Datei mit Excell erstellt wurde meldet sie in Planmaker auf E3 "Fehler"

Problem: In D3 steht das Geburtsdatum einer Person, In E3 soll das jeweils aktuelle Alter (also das jeweilige Tagesdatum) angegeben werden.

Wer kann mir helfen ?

Scruffy