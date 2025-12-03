Office - Word, Excel und Co. 9.764 Themen, 41.813 Beiträge

Softmaker FreeOffice 24 Planmaker

Scruffy / 8 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich habe mir o.a. Software zugelegt.

Da ich in Excell oder Planmaker völlig neu bin habe ich noch keine Erfahrung mit Formeln gesammelt. Da die vorhandene Datei mit Excell erstellt wurde meldet sie in Planmaker auf E3 "Fehler"

Problem: In D3 steht das Geburtsdatum einer Person, In E3 soll das jeweils aktuelle Alter (also das jeweilige Tagesdatum) angegeben werden.

Wer kann mir helfen ?

Scruffy

Hallo Scruffy,

in Excel habe ich es so gelöst.

in E3 folgendes eingeben:

=DATEDIF(D3;HEUTE();"Y")

Ich hoffe, es funktioniert auch in Softmaker FreeOffice 24 Planmaker.

Viel Erfolg, Gruß Edgar

Ich hoffe, es funktioniert auch in Softmaker FreeOffice 24 Planmaker.

Lauf Planmaker Handbuch gibt es die DATEDIF-Funktion dort genauso wie in Excel.

Hallo Edgar,

es hat super geklappt. Vielen Dank dafür. Auch vielen Dank an Mawe2.

VG

Scruffy

Hallo Scruffy,

wenn auch die Monate und Tage angezeigt werden sollen, nutze diese Formel:

=DATEDIF(D3;HEUTE();"Y")&" Jahre, "&DATEDIF(D3;HEUTE();"YM")&" Monate, "&DATEDIF(D3;HEUTE();"MD")&" Tage"

viel Erfolg, Gruß Edgar

Da ich die DATEDIF-Funktion bisher noch nicht kannte, habe ich mal ein wenig dazu recherchiert.

Die Funktion bietet Excel nur noch aus Kompatibilitätsgründen mit Lotus 1-2-3 an. Lotus war in der Zeit vor Excel der Marktführer im Segment der Tabellenkalkulationen, hat diesen Status aber mit dem Erscheinen von Excel relativ schnell verloren.

(Interessant, dass offensichtlich auch Planmaker diese Kompatibilität mit Lotus 1-2-3 beibehält.)

In den Assistenten, die Excel für die Erstellung von Funktionsausdrücken anbietet ("fx" bzw. auch die IntelliSense-Funktion) wird sie nicht angeboten. Deswegen ist sie mir wohl auch noch nie begegnet.

Problematisch ist, dass diese Funktion in bestimmten Szenarien falsche Ergebnisse ausgibt. Microsoft erwähnt das beiläufig im Support-Artikel zu dieser Funktion:

https://support.microsoft.com/de-de/office/datedif-funktion-25dba1a4-2812-480b-84dd-8b32a451b35c

Besten Dank für die weitere Formel. Hab ich mir notiert. 

Eine weitere Frage: Gibt es irgendwo eine vollständige Auflistung von Formelinhalten wie z.B.

Y, MD, usw und deren Bedeutung ?

Zum Teil sieht man das schon in dem Link in Mawe's Beitrag.

Auch danke an Mawe2

VG

Scruffy

Gibt es irgendwo eine vollständige Auflistung von Formelinhalten wie z.B. Y, MD, usw und deren Bedeutung ?

An Deiner Stelle würde ich mich da primär an die Handbücher von Softmaker halten:

https://www.softmaker.de/download/handbuecher

speziell für Planmaker:

https://www.softmaker.net/down/pm2024manual_de.pdf

DATEDIF wird im Handbuch auf den Seiten 569/570 erläutert. Dort steht auch, dass es sich um eine (in Excel) undokumentierte Funktion handelt.

Da Planmaker prinzipiell kompatibel zu Excel sein sollte, wirst Du sicher auch mit den Excel-Dokumentationen zu den Funktionen arbeiten können, von denen es im Web und auch in Form von Büchern natürlich viel mehr gibt als für Planmaker.

Ich habe mir vor einiger Zeit dieses Handbuch zu den Excel-Funktionen gekauft:

https://www.amazon.de/dp/3988100145

Für 10 EUR kriegst Du damit über 900 Seiten, auf denen wirklich (fast) keine Frage offen bleibt.

In E3 soll das jeweils aktuelle Alter (also das jeweilige Tagesdatum) angegeben werden.

Das Alter kann man nicht als "Tagesdatum" angeben.

Das Alter wird üblicherweise in Jahren angegeben (so wie im Beispiel von Edgar) oder meinetwegen auch in Monaten oder Tagen.

