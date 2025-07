PowerPoint 2016, Einbetten von WMV-Videos

Seit einem der letzten Office/PowerPoint-Updates wird ein einzubettendes WMV-Video automatisch in ein MP4-Video konvertiert. Das hat zur Folge, dass dieses auf älteren Systemen (vor Win7) bzw. auf einem MAC nicht läuft, weil MP4.



Nun kann man entweder das WMV-Video verknüpfen (statt einbetten) oder es in eine leere Präsentation auf einem älteren System einbetten und diese Folie danach in die aktuelle PowerPoint-Datei kopieren. Dann bleibt es ein WMV, das auch auf älteren Systemen läuft.



Beides nicht so der Hit.



Lässt sich das automatische Konvertieren in PowerPoint beim Einbetten irgendwie unterbinden?