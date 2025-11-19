Installation von Office 2024 misslingt, weil Lizenzreste auf PC

Hallo,

seit nunmehr einigen Stunden (!) versuche ich "MS Office 2024 Professional Plus" auf meinem PC zu installieren.

Zunächst hatte ich - aus anderen Gründen - Win10Home auf Win11Pro gebracht.

Dann hatte ich über Systemsteuerung/Programme alle Office-Einträge etc. mittels "Deinstallieren" gelöscht.

Als ich dann die Installation beginnen wollte, kam immer wieder die Fehlermeldung, die die Installation abbrach:

>>

Microsoft

We can't install

The following product(s) can't be installed at the same time:

O365HomePremRetail

ProPlus2024Volume

<<

Ich habe diverse YouTube-Videos geguckt und auch auf den Microsoft-Hilfe-Seiten alles mögliche durchgelesen. Insofern ist mir inzwischen klar, dass

1) es sich um Lizenzreste vom alten Office handelt, die weg müssen,

2) dass es dafür FRÜHER mal ein "Removal Tool" von Microsoft gab,

3) dass die Microsoft-Hilfeseiten das Problem jetzt so behandeln also ob man nur durch Drücken irgendwelche Buttons auf den Microsoftseiten, die Lizenzreste loswerden könnte.

Bei mir funktioniert das alles aber nicht. Jetzt noch CMD-Skripts zu lernen, da bin ich auch überfordert.

(1)

Hat jemand Erfahrung, wie das Problem JETZT (11/2025) gelöst werden kann? Es müsste der Hinweis auf eine JETZT funktionierende Lösch-Prozedur sein, nicht auf etwas, was irgendwann mal funktioniert hat, da sich da wohl einiges geändert hat.

(2)

Verstehe ich es richtig, dass "ProPlus2024Volume" die neue Lizenz o.ä. wäre - und moniert wird, dass DIESE NEUE VERSION nicht mit der alten (O365HomePremRetail) gleichzeitig auf dem PC sein kann. ODER muss von ProPlus2024Volume auch etwas gelöscht werden bevor ich die Installation von Office 2024 durchführen kann?!

Vielen lieben Dank für Eure Hilfe !!!