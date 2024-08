Eingabe-Maske für eine Tabelle unter Libre-Office / Calc

Moin zusammen,

ich habe in der Vergangenheit eine Excel-Liste erstellt, wo über eine Eingabe-Maske Daten in eine Tabelle eingefügt werden.

Nun hat mein Arbeitgeber beschlossen, ab Januar 25 auf Libre-Office umzustellen.

Natürlich funktioniert meine Liste unter Libre nicht mehr.

Nun bin ich als dabei, eine neue Liste zu erstellen.

Ich bin auch gut vorangekommen. Die Tabelle ist fertig, die Eingabe-Maske (DialogBox) steht und Daten sind eingepflegt.

Jetzt geht es darum, die Daten, die über PullDown-Menüs in der Maske ausgewählt werden, in die Tabelle zu übernehmen und nach Datum zu sortieren.

Meine Programmier-Kenntnisse sind leider nur rudimentär und unter Libre quasi gleich null.

In der Vergangenheit habe ich immer im Netz recherchiert, Code kopiert, angepasst, ausprobiert oder hier um Hilfe gebeten. Hier komme ich jedoch nicht weiter.



Habt Ihr eine Idee?



Screens füge ich bei. Der erste übernommene Code funktioniert nicht wirklich.

Code bisher:

REM ***** BASIC *****

Dim odialog as object, oTab as object

Dim n as integer 'akutelle Zeile



Sub Main

'ZUgriff auf Dokument

oDoc=ThisComponent

'aktuelle Tabelle

oTab=oDoc.CurrentController.ActiveSheet

'Bestimme letzte beutzte Zelle

oCur=oTab.createCursor

oCur.gotoEndOfUsedArea(False)

n=oCur.rangeaddress.startrow+1

'Zugriff auf Dialog

DialogLibraries.loadLibrary( "Standard")

oLib = DialogLibraries.getByName("Standard")

oDialog = CreateUnoDialog(oLib.getByName("Dialog1"))

'Setze aktuelles Datum

octrdate=odialog.getcontrol("DateField1")

octrdate.date=cdatetounodate(now())

'Starte Dialog

x=oDialog.execute

End Sub

sub uebernehmen

octrdate=odialog.getcontrol("DateField1")

octrkat=odialog.getcontrol("ListBox1")

octrfehler=odialog.getcontrol("Listbox2")

oTab.getcellbyposition(1,n).value=CDateFromUnoDate(octrdate.date)

oTab.getcellbyposition(2,n).string=octrkat.text

oTab.getcellbyposition(3,n).string=octrfehler.text

'Zeilenzähler erhöhen

n=n+1

end sub

Danke für die Hilfe!

minbari