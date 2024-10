Das neue Outlook in der cloud...

Letztendlich reden wir hier über Postfacharten für Emails. Neben dem nicht offeneren Standard „Outlook“ von Microsoft gibt es noch die beiden offenen normierten IMAP und POP. Nun lassen sich die Mails ganz generell an zwei Orten Speichern: auf einem Mailserver und zu Hause auf dem lokalen Rechner.

Und jetzt machen wir es ganz brutal: auf dem Mailserver wird neuerdings als „in der Cloud“ bezeichnet, weil das besser klingt und mehr Kohle für MS bringt. Die machen ja schließlich alles in der Cloud, weil besser.

Das Mailprogramme von MS mit dem Nahmen Outlook hat Mails lokal oder auf einem Outlookserver gespeichert. Oft beides gleichzeitig, das ist bei Firmen üblich und praktisch. (Privatkunden interessieren MS nicht wirklich, die bringen keine Kohle rein.)

Es gibt Auch Eb-Clients für Outlookserver, da ist ein Outlookserver die Voraussetzung, man braucht kein lokales Outlook mehr.

Das neue Outlook braucht die Mails offenbar auf einem Outlookserver, ergo wird das Cloud genannt.

Ok, Thunderbird: kann und konnte schon immer IMAP, also die Mails auf einem Mailserver verwalten. IMAP war schon da, bevor der erste Mensch auf die Idee gekommen ist, den Begriff „Cloud“ im Zusammenhang mit Internet zu verwenden. Als IMAP erfunden wurde, war eine Cloud einfach nur das englische Wort für eine Wolke am Himmel.

Heute sage ich aber IMAP war schon Cloud, bevor man von Cloud sprach.

Daher meine kurze Antwort: ja, Thunderbird ist immer noch eine Empfehlung.

