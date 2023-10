Wo speichert Office 365 Outlook Signaturen?

Hallo

Ich habe ein kleines Progrämmchen programmiert, welches eine Outlook-Signatur erstellt und einrichtet via Registry-Eintrag und Kopieren einer Signatur-Datei in den entsprechenden Ordner. Bislang hat das geklappt, allerdings wird seit kurzer Zeit zwar die Signatur angewendet, aber in den Optionen von Outlook wird sie nicht direkt angezeigt, sondern man muss das Menü ausklappen, um den Punkt "Signaturen auf diesem Gerät" anzuwählen, dann erscheint sie. Ich habe dann mal geschaut, was Outlook macht, wenn ich die Signatur im Outlook direkt erstelle. Er erstellt diese dann nicht unter "Signaturen auf diesem Gerät" sondern unter der Office 365-Mailadresse. Ich habe in der Registry versucht herauszufinden, was da nun anders läuft als früher und habe auch einige andere Einträge gefunden. Diese habe ich testweise mal exportiert und dann gelöscht, ebenso die Signatur selbst im Outlook. Nachdem ich mit meinem Progrämmchen eine neue Signatur (mit exakt demselben Namen wie diejenige, die ich vorher in Outlook direkt erstellt hatte) erstellt hatte, habe ich die exportierten Registry-Einträge wieder aufgenommen, aber leider wird die Signatur immer noch nicht unter der Mailadresse angezeigt.

Hat jemand eine Idee, warum das überhaupt geändert hat?

Gruss und Dank

Thomas