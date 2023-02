Welche Word-Software kann Dokumente mit tausenden Seiten gut handlen?

Hallo!

Ich habe Microsoft Word 2010.

Ich habe ein Word-Dokument mit so 2500 Seiten. Sie hat so 120mb.

Ich nutze es praktisch täglich für meinen Beruf.



Ich habe viele Überschriften und navigiere mich über das Inhaltsverzeichnis und mit der Suchfunktion. Wenn es nicht Alles in einem Dokument wäre, könnte ich die Suchfunktion nicht gut nützen, dann hätte ich 100 Einzeldokumente. Kurz: Es ist für mich total unpraktikabel es nicht alles in einem Dokument zu haben.



Problem das jetzt immer häufiger Auftritt:

Word 2010 stürzt immer öfter ab.

Schließt sich einfach ohne irgendeine Fehlermeldung.

Und besonders beim 'speichern' klicken passiert das oft dass er abstürzt. Auf jeden Fall reagiert Word beim speichern mal für 20sek oder so nicht.



Oft speichert er nicht sondern will dass ich neuen Dateinamen angebe, wenn ich die alte Datei überschreiben lasse sagt er öfter 'Dateiberechtigungsfehler' (dann speicher ich unter neuem Namen und überschreibe dann mal den ursprünglichen Namen wieder, das funkt aber immer schlechter).



Ich hatte das Dokument auf meiner SSD von 2020.

Verschieben auf meine HDD hat nichts gebraucht.

Ich habe

Windows 10

AMD Ryen 3 2200G

2x 8GB Ram DDR4-2666 -> ich dachte mit 16 000mb kann er wohl eine 120mb Datei handlen

- die Datei in google docs importieren hat er sich auch aufgehängt

- open office hat sich aufgehängt beim Öffnen der Datei

- libre hat die Datei gut öffnen können, aber beim speichern ist er jedesmal abgestürzt

- ich habe gerade Word 2021 gekauft aber da gibt es einen Fehler mit downloaden, das muss ich noch troubleshooten



Mein Computer funktioniert sonst praktisch einwandfrei, word - also eigentlich nur diese Riesendatei - ist das Einzige das abstürzt.





Danke voll für jegliche Ideen / Tips