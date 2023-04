Thunderbird mit Freenet

Hallo!

Folgendes Problem habe ich und habe bisher noch keine passende Lösung gefunden.

Also: die in E-Mail Programm Thunderbird selbst angelegten Ordner/Favoriten - gibt es da eine Möglichkeit oder Programm, dass diese Ordner/Favoriten ebenfalls im Freenet E-Mail Programm im Freenetprogramm synchronisiert sind/werden und umgekehrt ebenfalls, also angelegte Ordner/Favoriten vom E-Mail Programm Freenet in das E-Mail Programm Thunderbird synchronisiert werden, heißt - in Thunderbird angelegten Ordner ebenfalls in Freenet auftauchen und ebenfalls umgedreht.

Wie kann man dies an- bzw. einstellen bzw. gibt es ein passendes Programm dafür?

Vielen Dank schon mal im voraus