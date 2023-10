Rechenleistung von anderen PCs im LAN mitbenutzen

Die CPU-Last liegt bei 100%. Also Excel arbeitet mit voller Geschwindigkeit der CPU.

Auf allen Kernen?

Vielleicht noch erwähnenswert: Es handelt sich aus Kompatibilitätsproblemen um die 32-bit Version.

Hängen die betroffenen Tabellen explizit von der 32Bit Version von Excel ab?

[…] kann man vielleicht alle Berechnungen eines PC, wenn er unter Volllasst läuft, die Fehlende Leistung von anderen Rechnern mitbenutzen?

Nein. Wäre das einfach möglich, dann würde man das wohl auch einfach immer machen.

Wenn Du Berechnungen über mehrere Rechner verteilt durchführen willst, dann sollten die im besten Fall grob parallelisierbar sein. Am einfachsten umsetzbar sind Fälle in denen Du das Gesamtproblem in unabhängige (!) Arbeitspakete teilen kannst, die jeweils einen sehr hohen Rechenaufwand bei nur geringem Kommunikationsbedarf haben.



Laufen in den Tabellen irgendwelche Berechnungen mit VBA?