PST-Datei in Outlook 2019

Dass Outlook nurnoch OST nutzt, ist ein Gerücht. Wenn Du die Konten manuell anlegst, kannst Du auch PST wählen, und auch weiterhin mehrere Emailadressen in eine PST packen. Allerdings unterscheiden sich die PST-Dateien zwischen Outlook 2010 und Outlook 2016-2021/Outlook 365. Es ist nicht ratsam, die PST zwischen 2010 und 2016-2021/365 hin und her zu schieben. Nutze besser IMAP, oder ein Synchronisierungs-Programm. Zudem ist es nicht ratsam, eine PST so groß werden zu lassen. Besser Emails auf Festplatte sichern, das geht auch einfach per Drag&Drop.

BTW:

Outlook 2010 sollte aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden.