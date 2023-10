Hallo Leute,

hier im forum gibt es Posts wo mal wieder das W10+11 Update schief gelaufen ist. Nun hab ich auch mal bei mir nachgeschaut und alles scheint o.k.

Was ich aber dabei entdeckt habe ist: Ich bekomme Updates fürs Office 2016 32Bit obwohl ich mit dem Office 2019 Pro Plus 64 Bit arbeite. Und bevor wieder alle Unken anfangen: Ja, es ist eine ganz offizielle Office Version und auch bei MS registriert. Weiß jemand wie ich das ändern kann?