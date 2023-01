Microsoft365 verändert Dateien

Neues Jahr, neuer Ärger.

Ich habe Microsoft 365 unter Windows 11 und lege mir für jedes Jahr eine Excel Aus- und Einnahmen Datei an, die ich auch auf meinem iPhone mit "Office für IOS bearbeiten kann

Ich habe die Datei mit dem Namen Ausgaben_2022 in einigen Spalten verändert (Spalten anders sortiert) und als Ausgaben_2023 abgespeichert.

Heute habe ich die Datei Ausgaben_2023 mit den in diesem Jahr bisher angefallenen Daten auf meinm W11 Laptop verändert und auf automatisches Speichern nach "OneDrive Perönlich" gestellt und geschlossen. Klicke ich in der Taskleiste das Symbol für OneDrive Persönlich an wird mir angezeigt:

Ihre Daten werden syncronisiert und eine Datei "Kopie von Ausgaben_2023_0...

Heruntergeladen in OneDrive vor 1Stunde"

angezeigt. (Sniping Tool funktioniert nicht aus der Taskleiste)

Wenn ich auf meinem iPhone Onedrive die Datei "Ausgaben_2023" anklicke sehe ich:

Eine Datei mit US Datumsformat aus 2022.

RATLOS