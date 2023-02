Microsoft Ofice 2007,2010 und 2013

Übersetzung dieser Seite:

Microsoft hat vor kurzem mit dem Rollout eines mysteriösen Updates begonnen, vor dessen Installation einige Nutzer Angst hatten. Das Update KB5021751, das seit Mitte Januar verfügbar ist, richtet sich an Nutzer von Office 2007, Office 2010 und Office 2013.



Seine Rolle war einfach, so Microsoft: KB5021751 sollte dem Unternehmen lediglich dabei helfen, die Anzahl der Nutzer zu ermitteln, die noch veraltete Office-Versionen verwenden, aber gleichzeitig auch die Geräte identifizieren, auf denen noch Ausgaben der Produktivitätssuite installiert sind, die bald ausgemustert werden sollen.



"Dieses Update soll Microsoft dabei helfen, die Anzahl der Benutzer zu ermitteln, die nicht mehr unterstützte (oder bald nicht mehr unterstützte) Versionen von Office, einschließlich Office 2013, Office 2010 und Office 2007, verwenden. Versionen von Office, die nicht mehr unterstützt werden, erhalten keine Sicherheitsupdates, die den neuesten Schutz vor bekannten Sicherheitslücken bieten. Außerdem können bei nicht unterstützten Versionen im Laufe der Zeit Leistungs- und Zuverlässigkeitsprobleme auftreten", so Microsoft.



KB5021751 wird über Windows Update an Benutzer ausgeliefert, die die Option zum Erhalt von Updates für andere Microsoft-Produkte" aktiviert haben (allerdings nur, wenn die oben genannten Office-Versionen installiert sind), und wurde von einigen Benutzern als Möglichkeit angesehen, Daten von ihren Geräten zu sammeln.



Und genau das ist der eigentliche Zweck des Updates, nur dass keine Benutzerinhalte oder Dateien gesammelt werden. Microsoft will lediglich Diagnose- und Leistungsdaten auswerten, so das Unternehmen.



Wie BleepingComputer bemerkt hat, hat Microsoft kürzlich den technischen Hinweis aktualisiert, um zu erklären, nach welchen Daten es sucht.



"Dieses Update sammelt Diagnose- und Leistungsdaten, um die Nutzung der installierten Office-Versionen abzuschätzen und zu ermitteln, wie diese Systeme am besten unterstützt und gewartet werden können. Diese Daten werden aus Registrierungseinträgen und APIs gesammelt. Das Update sammelt keine Lizenzierungsdetails, Kundeninhalte oder Daten über Nicht-Microsoft-Produkte. Microsoft schätzt, schützt und verteidigt die Privatsphäre", erklärt das Unternehmen.



Daher wird das Update nur einmal auf dem Gerät ausgeführt und entfernt dann alle Dateien.